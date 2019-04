Octopath Traveler: primo trailer della versione PC e dettagli sul porting

Dopo i rumor delle scorse settimane, Square Enix ha confermato che Octopath Traveler, attualmente disponibile solo su Nintendo Switch, arriverà su PC via Steam il prossimo 7 giugno, di seguito tutti i dettagli.

"In Octopath Traveler partirai per un’epica avventura nel continente di Orsterra, una terra incantevole ma anche molto pericolosa composta da vasti paesaggi diversificati, tra cui foreste rigogliose, avamposti nel deserto e cattedrali innevate. Gioca nei panni di otto personaggi molto diversi, ognuno con la propria storia da raccontare: dalla scoperta di sé stessi fino a delle missioni di vendetta. Ogni personaggio inizierà il suo viaggio da una regione diversa, così potrai vivere un’esperienza unica a seconda di chi sceglierai. Octopath Traveler porta su PC la sua incredibile grafica in HD-2D, che mescola fantastici personaggi in 2D con un meraviglioso mondo in 3D."

Il gioco sarà disponibile per PC (Steam) dal 7 giugno 2019 con voci in inglese e in giapponese e testi in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Octopath Traveler per Switch.