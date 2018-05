Octopath Traveler: Video Anteprima del nuovo JRPG di Square Enix in stile 16-bit

Ormai mancano poche settimane al debutto di Octopath Traveler su Nintendo Switch, e nel frattempo abbiamo provato il gioco con mano per raccontarvi le nostre prime impressioni: potete conoscerle nella nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.

In costante equilibrio tra modernità e tradizione, Octopath Traveler continua a sembrare non solo un esperimento a dir poco promettente, ma addirittura un'esclusiva pregevole da invidiare a tutti gli utenti Nintendo Switch. Aspettiamo con sempre maggior interesse il prossimo 13 luglio, per sapere se potremo cogliere a braccia aperte un nuovo JRPG destinato a lasciare il segno, tra atmosfere che appassioneranno un certo tipo di pubblico e un sistema di combattimento che pare aver già fatto centro.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 13 luglio: oltre all'edizione Standard arriverà anche una Collector's Edition che include il gioco completo, l'artbook pop-up, una mappa, un CD con la colonna sonora e una replica della moneta virtuale utilizzabile nel gioco. Nell'attesa che il gioco faccia il suo debutto, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima di Octopath Traveler.