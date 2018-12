Oculus: 10 nuove esperienze da non perdere a Natale

Oculus ha pubblicato nel corso del 2018 tanti diversi giochi ed esperienze per GO e Rift. Le vacanze di Natale sono il periodo perfetto per provarli tutti. Un'offerta ricca di prodotti scelti per soddisfare tutti, dagli appassionati di Oculus ai nuovi appassionati di VR.

Arca’s Path

Un'esperienza perfetta per coloro che si affacciano per la prima volta alla realtà virtuale. Arca's Path è un puzzle game ricco di atmosfera, intuitivo e facile da giocare. 25 coinvolgenti livelli da esplorare che non richiedono l'uso delle mani, ma semplicemente un movimento della testa, per risolvere una serie di indovinelli di fisica sapientemente realizzati a regola d'arte. Giocabile su Rift, Oculus Go e Gear VR.

Tin Hearts

Tin Hearts riaccenderà l'immaginazione del giocatore, chiamato a guidare una banda di soldatini all’interno di un mondo pieno di indovinelli. Chi ha giocato al classico Lemmings, può avere una vaga idea di cosa lo aspetti. Attraverso sfide incredibili e coinvolgenti verrà svelata una storia davvero molto emozionante. Disponibile su Rift.

YouTube VR

Esplorare tutto ciò che YouTube offre in un modo completamente nuovo: dai luoghi in cui si vorrebbe andare in vacanza ai video virali, agli ultimi contenuti 3D 360° e VR180°, tutto come se lo si guardasse per la prima volta. Grazie a un'interfaccia ottimizzata per gli utenti VR, trovare contenuti immersivi sarà più facile che mai. Disponibile su Oculus Go e Gear VR.

Echo Combat

In questo nuovo sparatutto a squadre, si potrà giocare con gli amici (e con alcuni nemici) attraverso molteplici mappe a gravità zero e diverse modalità di gioco, avendo a disposizione un vasto arsenale di armi e gadget. Echo Combat riprende le pluripremiate meccaniche di Lone Echo e Echo Arena per creare una nuova esperienza competitiva, diversa da qualsiasi cosa provata fino ad oggi. Disponibile su Rift.

Wander

Esplorare il mondo senza uscire di casa. Questo è ciò che permetterà Wander, creato da Parkline Interactive. Fare una passeggiata sul London Bridge, visitare il Taj Mahal, ritrovarsi tra le strada in cui si è cresciuti. Wander utilizza Wikipedia e Google Maps per l'apprendimento basato sulla posizione, modalità di navigazione flessibili e altro ancora. Esperienza su Oculus Go e Gear VR.

Covert

All'interno di un mondo pieno di intrighi e pericoli, si vestiranno i panni di un ladro abilissimo, a caccia di un misterioso artefatto. E, proprio come nei migliori film di rapina, si potrà contare sul supporto di un amico per portare a termine il proprio compito, quasi impossibile. Disponibile su Oculus Go e Gear VR.

PokerStars VR

Il poker è un gioco che richiede abilità tecnica ma anche tanta fortuna. PokerStars VR offre il tipo di interazione sociale che ci si aspetta da un gioco di poker reale. In alcuni casi, usa il VR per andare ben oltre il classico giro di carte. Disponibile su Rift.

Crow The Legend

In Crow The Legend si entra nei panni de "Lo Spirito delle Stagioni", con il potere di influenzare il tempo e l'ambiente circostante, utilizzando i controller Touch. Con le voci di John Legend, Oprah Winfrey e Constance Wu, il film è una nuova collaborazione tra Baobab Studios e Oculus Studios. Disponibile su Rift, Oculus Go e Gear VR.

Creed Rise to Glory

Basato sul nuovo film Creed II, Rise to Glory permetterà di scontrarsi contro i pugili presenti nella saga e allenarsi con Rocky Balboa. Sarà possibile conquistare diversi premi attraverso la modalità Carriera guidata dalla storia del gioco, o semplicemente si potranno bruciare calorie attraverso le modalità Freeplay e PvP online. Disponibile su Rift.

Vox Machinae

Per chi ha sempre sognato di sedersi all'interno di un robot gigante e camminare con gli amici, allora Vox Machinae potrebbe essere il gioco perfetto. Un'esperienza di combattimento mecha, Vox Machinae permette di controllare vere e proprie macchine da guerra complete di controlli manuali per le armi, comunicazioni e persino il sedile di espulsione! Disponibile su Rift.