Oculus Quest 2 si aggiorna, arriva il supporto per i 90 Hz

Come promesso, Oculus Quest 2 ha ricevuto un aggiornamento software che aggiunge il supporto per i 90 Hz, una feature non disponibile al lancio e ora aggiunta tramite update.

Dopo aver aggiornato il visore i 90 Hz saranno attivi automaticamente su app come Home, Guardian e Passthrough mentre per quanto riguarda i giochi il supporto dipenderà ovviamente dalle scelte dei singoli sviluppatori. Nell'immediato futuro vari titoli dovrebbero essere aggiornati a tale scopo, tra i tanti citiamo SUPERHOT, Echo VR, Vacation Simulator, Beat Saber, Job Simulator, Space Pirate Trainer e e Racket NX, ai quali se ne aggiungeranno sicuramente molti altri.

L'aggiornamento di Oculus Quest però non introduce solo il supporto per i 90 Hz ma aggiunge anche l'app Oculus Move su Quest e Quest 2, per chi non lo sapesse Move è un fitness tracker che segnala le calorie bruciate in giochi come Beat Saber. Presto inoltre dovrebbe debuttare anche la possibilità di acquistare giochi VR sullo store e inviarli ad un amico come regalo.

Se volete saperne di più sul visore di Facebook vi rimandiamo alla recensione di Oculus Quest 2, disponibile al prezzo di 349 euro per la versione 64GB e al costo di 449 euro per quella da 256 GB.