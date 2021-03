Oculus Quest 2 disponibile da 4 mesi: è già il visore VR più popolare su PC

Mentre la community in possesso dell'hardware attende la pubblicazione dell'aggiornamento volto a introdurre il supporto ai 120 Hz su Oculus Quest 2, il visore raggiunge un importante risultato.

Ogni mese, Steam condivide con il grande pubblico i risultati di un sondaggio condotto tra gli utenti della piattaforma, volto ad indagare quali siano gli hardware più utilizzati da questi ultimi. Ebbene, i dati relativi al febbraio 2021 indicano con chiarezza un estremo interesse dell'utenza PC attiva su Steam nei confronti del nuovo visore di Oculus. Approdato sul mercato lo scorso ottobre, Oculus Quest 2 è infatti già divenuto il visore VR più utilizzato dai videogiocatori PC in possesso di un account sul portale Valve.



Il nuovo visore di proprietà di Facebook si è infatti guadagnato, in soli 4 mesi, una quota di oltre il 22,91% della fiducia degli appassionati. Si colloca così al primo posto, seguito da Oculus Rift S, con il 21,58%, e da Valve Index, che si aggiudica invece il 16%. Il 13,5% dei giocatori sono in possesso di HTC Vive, mentre Oculus Rift e Windows Mixed Reality hanno convinto rispettivamente il 7,4% e il 6,15% del pubblico. Con i seguenti dati, si conferma il dominio del settore di Facebook, con i visori Oculus che complessivamente hanno suscitato l'interesse di oltre il 50% della community PC dedicata al gaming in Realtà Virtuale.



Al momento, in effetti, Oculus Quest 2 è il visore stand alone più potente sul mercato.