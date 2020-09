Oculus Quest 2, leak per il nuovo visore: trapelano le specifiche tecniche

Le prime indiscrezioni in materia risalgono alla primavera di quest'anno: nel mese di maggio, infatti, Bloomberg riferiva di un nuovo Oculus Quest in arrivo entro il 2021.

In seguito, un discreto numero di rumor ha continuato a susseguirsi nella community videoludica, sino ad arrivare alla più che intrigante svolta odierna. Pare infatti che Facebook abbia erroneamente reso disponibile un video legato a Oculus Quest 2, raggiungibile tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. Da quest'ultimo, sarebbero tuttavia rapidamente trapelate le specifiche tecniche del nuovo visore per la Realtà Virtuale. Nello specifico, si riferisce di:

6 GB di RAM;

256 GB di memoria;

risoluzione di circa 2K per ogni occhio, che mira a proporre una visuale in 4K;

Audio immersivo;

Retrocompatibilità coi giochi Oculus Quest;

Tecnologia per il tracciamento dei movimenti delle mani, con la possibilità di non utilizzare i controller;

Nuovi controller per una maggiore ergonomicità;

Al momento, evidentemente, non vi sono conferme ufficiali in merito all'effettiva esistenza di un Oculus Quest 2, ma l'attesa per saperne eventualmente qualcosa di più potrebbe non essere lunga. Il prossimo mercoledì 16 settembre sarà infatti trasmesso un nuovo Facebook Connect, che potrebbe rappresentare la vetrina adatta per un reveal e per l'annuncio di data e prezzo di lancio.