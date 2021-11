Oculus Quest 2, al via la promozione natalizia: 50 euro di credito con un nuovo visore

Con l'annuncio della conversione di Facebook nel nuovo Metaverso, anche l'universo del gaming in Realtà Virtuale è stato interessato da alcune interessanti variazioni.

In particolare, è stato infine rimosso l'obbligo di possesso di un account Facebook per l'utilizzo dei visori Oculus, la cui famiglia è in costante espansione. L'ultimo ingresso sotto il tetto della VR a marchio Zuckerberg è, come noto, Oculus Quest 2, disponibile sul mercato videoludico ormai da circa un anno.

In pieno clima da Black Friday e con l'avvicinarsi delle festività natalizie, lo store ufficiale Oculus ha deciso di proporre una nuova iniziativa promozionale. In particolare, procedendo all'acquisto di un nuovo Oculus Quest 2, gli appassionati riceveranno in omaggio un credito di 50 euro. Quest'ultimo potrà essere impiegato per l'acquisto di videogiochi compatibili con il proprio nuovo hardware, che potrà dunque essere messo subito alla prova. Il credito omaggio dovrà essere utilizzato entro un tempo limite di massimo 12 mesi.



Purtroppo, al momento non si segnalano invece promozioni per quanto riguarda i due modelli di Oculus Quest 2. Per quanto riguarda il mercato italiano, infatti, l'hardware resta ancorato al proprio prezzo di listino, fissato a 349 euro per il modello da 128 GB e a 449 euro per il modello da 256 GB.