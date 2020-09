Oculus Quest 2: da Star Wars a Medal of Honor, tutti i giochi VR svelati

A margine dell'evento di presentazione che ha svelato ufficialmente Oculus Quest 2, , Facebook ha presentato tutti i videogiochi in Realtà Virtuale accessibili dagli utenti del nuovo visore VR.

Oltre all'importantissima partnership che consentirà ai possessori di Oculus Quest 2 di immergersi nelle atmosfere di Assassin's Creed e Splinter Cell in VR, la presentazione del nuovo "caschetto delle meraviglie" avvenuta durante il Facebook Connect ha confermato la volontà del colosso tecnologico statunitense di fornire ai propri clienti un catalogo quantomai ricco di esperienze digitali.

La lista dei giochi che sono attualmente in sviluppo per Oculus Quest 2, o che riceveranno un aggiornamento per poter essere fruiti al massimo sul nuovo visore VR di Facebook, è davvero lunga e comprende Star Wars Tales from the Galaxy Edge, un'avventura firmata ILMxLab che ci porterà ai confini della Galassia lontana lontana di Guerre Stellari per vivere un'esperienza originale in compagnia di Maestro Yoda, C-3PO, R2-D2 e tanti altri eroi della serie.

Nel corso delle prossime festività natalizie, la piattaforma di Oculus Quest verrà arricchita con titoli del calibro di Jurassic World Aftermath, Medal of Honor Above and Beyond, Population One, Beat Saber x TinyTan e Myst. A seguire trovate una lista con gli altri titoli svelati a margine dell'evento di Oculus Quest 2 e destinati a entrare nel catalogo del visore in Realtà Virtuale al lancio del visore o entro la fine del 2020:

The Climb 2

Warhammer 40,000 Battle Sister

Pistol Whip 2089

The Walking Dead: Saints & Sinners

Sniper Elite VR

Kizuna AI - Touch the Beat!

Rez Infinite

Space Channel 5 VR

Kinda Funky News Flash!

Little Witch Academia VR

ALTDEUS: Beyond Chronos

Puzzle Bobble

Gli acquirenti in preordine di Oculus Quest 2 riceveranno il visore a partire dal 15 ottobre. Il nuovo dispositivo per la Realtà Virtuale della famiglia di visori Oculus è in vendita a 349 euro per la versione con 64GB di spazio su disco e 449 euro per la versione da 256GB.