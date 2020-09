Oculus Quest 2 ufficiale: prezzo più basso e novità, a partire dalla Home

Nel contesto della conferenza Facebook Connect tenutasi oggi 16 settembre 2020, l'azienda di Mark Zuckerberg ha ufficializzato Oculus Quest 2, il suo nuovo visore per la realtà virtuale. La nuova generazione porta con sé un calo di prezzo e diverse novità.

Più precisamente, Oculus Quest 2 ha un prezzo di partenza di 349 euro per quanto riguarda la variante con 64GB di storage. Il modello con 256GB di memoria parte da 100 euro in più. Insomma, si tratta di un prodotto più economico rispetto al primo Quest, che in Italia partiva da 449 euro all'uscita. Il prezzo include due controller wireless, oltre ovviamente al visore. Per chi possiede già il primo modello e deciderà di passare alla seconda generazione, i contenuti saranno trasferiti automaticamente a livello di account. A quanto pare, sembra che sarà necessario utilizzare un profilo Facebook per utilizzare come si deve Quest 2.

Tra le varie novità, ci sono un sistema di avatar avanzato e un hardware di nuova generazione, che include un processore Qualcomm Snapdragon XR2 e 6GB di RAM. La risoluzione è stata portata a 1832 x 1920 pixel per occhio.

A proposito di software, una novità importante è la rinnovata schermata Home, a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Oculus Quest 2 funziona come il predecessore, quindi non ha bisogno di essere collegato a un PC per funzionare. Tuttavia, chi vuole farlo può sfruttare il collegamento al computer per giocare a quei titoli che richiedono una maggiore "forza bruta" (stando a Business Insider, anche Half-Life: Alyx). Quest'ultima funzionalità richiede l'uso di un apposito cavo, venduto a 99 euro, come potete vedere sul portale ufficiale.



Molto interessante il fatto che Oculus abbia deciso di trattare questo Oculus Quest 2 come il suo "top di gamma", dato che l'azienda vuole seguire la strada dei visori standalone e le vendite di Rift S termineranno nel corso del 2021.

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito ufficiale italiano di Oculus. I preordini sono già attivi e le prime consegne sono previste per il 15 ottobre 2020.