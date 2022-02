Oculus Quest 2: il visore di Facebook non ha rivali su Steam

Mentre Meta si sta impegnando per rendere gli ambienti VR più sicuri, spuntano nuove statistiche di Steam che mettono in evidenza gli ottimi risultati in termini di vendita per Oculus Quest 2.

Il dispositivo, che di recente è stato rinominato in Meta Quest 2 in seguito alla rivoluzione di Facebook annunciata da Mark Zuckerberg, è il più diffuso in assoluto tra i videogiocatori che popolano la piattaforma di distribuzione digitale targata Valve. Gli ultimi sondaggi sull'hardware effettuati dai creatori di Half-Life sottolineano infatti come Oculus Quest 2 sia nelle case del 46% dei giocatori in possesso di un caschetto per la realtà virtuale. In seconda posizione troviamo poi Valve Index con un 14,36%, valore molto basso probabilmente a causa dell'elevatissimo costo del dispositivo, considerato il migliore sul mercato per quello che riguarda la qualità dell'hardware. Al terzo posto, con 13,10%, c'è Oculus Rift S seguito da HTC Vive con solo il 7,13% e Windows Mixed Reality con il 4,99%. Sembra quindi che la strategia di Meta, che ha deciso di vendere un dispositivo non troppo avanzato dal punto di vista tecnologico ma con un prezzo moderato, abbia avuto la meglio sulla concorrenza.

