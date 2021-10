Oculus Quest diventa Meta Quest: l'account Facebook non sarà più obbligatorio

Oltre ad aver presentato l'ambizioso progetto Metaverso, nel corso del Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg è tornato a discutere anche di Oculus Quest. Se ad oggi risulta ancora obbligatorio disporre di un account legato alla piattaforma social per utilizzare il visore, le cose cambieranno molto presto.

Nel corso dell'evento la compagnia ora in poi conosciuta come Meta ha confermato che Oculus Quest sarà in futuro liberamente accessibile da chiunque, e l'account Facebook non rappresenterà più un obbligo per chi vorrà fruire del visore VR.

"Dal momento che ci stiamo concentrando maggiormente sul lavoro e, francamente, poiché abbiamo ascoltato il vostro feedback in modo più esteso, stiamo agendo per fare in modo che possiate accedere a Quest con un account diverso che non sia necessariamente quello Facebook", sono state le parole di Mark Zuckerberg durante l'evento.

La precedente decisione di legare a doppio filo Oculus Quest a Facebook fu presa soltanto lo scorso anno, ma la risposta dell'utenza non si è rivelata essere delle migliori. Da qui, il dietro-front di Facebook, che conferma che il cambiamento si concretizzerà non appena i test interni saranno conclusi: "Presto inizieremo a testare il supporto per gli account di lavoro e stiamo lavorando per fare un cambiamento più ampio qui entro il prossimo anno".

Come parte della trasformazione interna a cui la compagnia sta andando incontro, il visore VR cambierà inoltre il suo nome ufficiale in Meta Quest, abbandonando così il brand Oculus.



"Nonostante il cambio di nome, possiamo assicurarvi che la visione originale di Oculus rimarrà profondamente radicata nel modo in cui Meta continuerà a guidare l'adozione delle tecnologie VR", ha dichiarato il CTO Andrew Bosworth.