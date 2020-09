Oculus e account Facebook: violazioni possono portare al blocco dell'accesso al visore

Nel corso del mese di agosto, è stato ufficialmente confermato che per accedere ai visori Oculus sarà necessario un account Facebook, con i possessori dell'attrezzatura VR che dovranno registrarsi al social network.

L'annuncio è stato accolto con reazioni contrastanti da parte del pubblico di appassionati di videogiochi, con rimostranze da parte di coloro che non posseggono o non desiderano creare un account Facebook. Per chiarire ulteriormente la natura della connessione che si andrà a creare tra l'universo Oculus e il social network, la redazione di Road to VR ha contattato il colosso tecnologico, le cui dichiarazioni hanno fatto emergere alcuni dettagli decisamente importanti.

Tra questi ultimi, figura la possibile perdita dell'accesso ai contenuti Oculus in seguito a violazioni dei termini di servizio di Facebook. "Se si realizza l'accesso con un account Facebook o si collegano gli account Oculus e Facebook e si commettono violazioni di norme contenute nei Facebook Community Standards, nella Conduct VR Policy o in altri termini di servizio di qualunque nostra piattaforma, - ha dichiarato un portavoce Facebook - potrebbero esserci conseguenze in termini di accesso o utilizzo di prodotti Oculus. Se l'account è completamente disabilitato come conseguenza di questa violazione è anche possibile perdere l'accesso ai propri [giochi e contenuti]. Siamo determinati a mantenere tutte le nostre piattaforme più sicure".



Tra i comportamenti non accettati da Facebook figurano, lo ricordiamo, l'utilizzo di nomi falsi o di errate date di nascita. Interrogata da Road to VR, la società ha replicato che soltanto le violazioni più gravi saranno punite con un ban permanente, ma violazioni "minori" potrebbero comunque avere come conseguenza sospensioni temporanee, con perdita di accesso a Oculus per un massimo di 30 giorni. Sul tema, ad ogni modo, Facebook promette maggiori informazioni nel corso del mese di ottobre.



In chiusura, ricordiamo che il pubblico è in attesa di avere conferme in merito alle specifiche tecniche del rumoreggiato Oculus Quest 2, recentemente trapelate in rete con un leak.