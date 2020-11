Oculus annuncia le date di lancio di Pistol Whip, Warhammer e Myst

Su Facebook Connect sono stati annunciati i nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma Oculus. Oggi, Oculus è entusiasta di rivelare le date di uscita di un trio di contenuti sensazionali che usciranno nelle prossime settimane.

Pistol Whip 2089 espande l'acclamato sparatutto ritmico di Cloudhead Games con il suo primo action pack ambientato in un crudo futuro fantascientifico. Dopo aver scalato i 18 livelli adrenalinici, da sicario a rubacuori, 2089 vi mette di fronte a una nuova minaccia robotica. Arriverà sulle piattaforme Oculus Quest e Rift il 1° dicembre. A fine mese uscirà un nuovo trailer con ulteriori informazioni da condividere.

Il secondo appuntamento è con Pixel Toys, che porta il mondo devastato dalla guerra di Warhammer 40.000 per la prima volta in VR. Da non perdere per i fan del franchise, Warhammer 40.000: Battle Sister vi permette di combattere il male con una serie di potenti armi autentiche, facendo piovere distruzione su chiunque si trovi sulla vostra strada. Segnatevelo sul calendario: questo action-adventure atterra sulla piattaforma Quest l'8 dicembre.

Ultimo, ma non per importanza, Myst. Grazie a Cyan, il classico per PC atterra sulla piattaforma Quest il 10 dicembre. Re-immaginato e costruito da zero per la VR, Myst permette di esplorare un'isola bellissima, avvolta nel mistero e nell'intrigo. Grazie alle novità di grafica e suono, le interazioni e la randomizzazione opzionale del puzzle, sia i nuovi arrivati che i fan più fedeli saranno entusiasti.