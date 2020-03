Oculus annuncia novità per Pistol Whip, Echo VR e Phantom Covert Ops

Prosegue il Facebook Game Developers Showcase, evento dedicato alle novità in arrivo su Oculus Rift e Oculus Quest. Tra gli ultimi annunci troviamo aggiornamenti per Pistol Whip di Cloudhead Games ed Echo VR di Ready at Dawn.

Il primo annuncio riguarda B-Team per Oculus Quest, sparatutto su rotaia disponibile da dal 26 marzo su Oculus Quest, lo stesso giorno arriverà anche l'escape room The Room VR A Dark Matter mentre pochi giorni dopo (31 marzo) sarà la volta di Lies Beneath per Oculus Quest, disponibile anche su Oculus Rift dal 14 aprile. Ready at Dawn ha annunciato la Closed Alpha di Echo VR al via il 26 marzo, infine è stato rivelato che Phantom Covert Ops gioco stealth in Realtà Virtuale sviluppato da nDreams arriverà il 25 giugno.

Il Facebook Game Developers Showcase di Oculus andrà avanti fino al 19 marzo compreso, l'ultimo annuncio è previsto per la giornata di oggi (alle 18:00 ora italiana) non sappiamo però se riguarderà un nuovo gioco oppure contenuti tecnici, lo scopriremo più avanti nel corso del pomeriggio.

Facebook sta lavorando duramente per migliorare la piattaforma Oculus e offrire a tutti nuovi contenuti, il Game Developers Showcase è servito per dare una prima occhiata alle novità in arrivo, ulteriori annunci sono previsti nelle prossime settimane.