Oculus, arrivano le pubblicità in-game: Facebook testa la funzionalità

Dopo l'acquisto del team di Downpour Interactive da parte di Facebook, il colosso tecnologico prosegue nella propria opera di sperimentazione con il mondo della Realtà Virtuale.

Tramite un comunicato ufficiale, Facebook rende infatti nota la decisione di procedere con un test dedicato all'introduzione di pubblicità in-game per tutti i dispositivi Oculus. La prima fase di questo processo vedrà l'introduzione di spazi pubblicitari in Blaston, titolo sviluppato da Resolution Games, e un'altra selezione di giochi VR, la cui identità non è però stata ancora annunciata.

Alla base della decisione, afferma Facebook, vi è la volontà di individuare nuove strategie di profitto per i team di sviluppo, con l'obiettivo di rendere i set Oculus "piattaforme sostenibili". Le dinamiche che regoleranno l'introduzione di pubblicità in-game saranno le medesime utilizzate dalla compagnia sulle pagine di Facebook. In seguito ai feedback ottenuti da pubblico e sviluppatori, Facebook annuncerà maggiori dettagli in merito ad una più ampia implementazione della funzione.



Direttamente in calce a questa news, è possibile visionare un'immagine volta a offrire un esempio di implementazione di pubblicità in-headset. Nel gioco, sarà possibile interagire con queste ultime, per definire le proprie preferenze. Con l'introduzione della funzione, non mutano - per il momento - le linee guida di Facebook in termini di tutela della privacy su dispositivi Oculus.