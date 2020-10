Oculus: ban per i giocatori che usano l'account Facebook su più di un dispositivo

Sta ancora facendo discutere la decisione di rendere l'account Facebook obbligatorio per utilizzare i dispositivi Oculus.

A partire da questo mese, tutti i nuovi acquirenti dei visori della casa, tra cui il nuovo Oculus Quest 2, devono necessariamente registrarsi con un account di Facebook. I giocatori di lunga data hanno invece tempo fino al 1° gennaio 2023 per unire il loro account Oculus con quello Facebook, altrimenti andranno incontro a pesanti limitazioni.

La scelta di adottare un ecosistema unificato è più che comprensibile, considerato che Oculus appartiene a Facebook fin dal 2014, ma alcune scelte non hanno incontrato il favore dei giocatori. Adesso, ad esempio, in caso di sospensione o cancellazione dell'account Facebook si perde automaticamente l'accesso anche a tutti i contenuti legati alla sfera gaming di Oculus, come app, giochi acquistati, credito, achievement e messaggi. Ai giocatori non è andata a genio l'unione di due servizi così differenti: da un lato un social network con il quale rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi, dall'altro un ecosistema ludico dedicato al gaming in realtà virtuale.

Come se non bastasse, in queste ore è emerso un altro dettaglio controverso. Il supporto di Oculus ha confermato che i giocatori che utilizzano il loro account Facebook su più di un dispositivo Oculus in contemporanea stanno violando i termini del servizio, e che quindi rischiano il ban! "Anche se puoi effettuare il log in con il tuo account primario su entrambi i computer, un solo headset alla volta può essere attivo sull'account". In altre parole, i giocatori che posseggono due visori Oculus (ad esempio un Rift e un Quest, oppure un Quest e un Quest 2, o qualsiasi altra combinazione) possono usarne solo uno alla volta con il medesimo account. Sono in molti ad aver scoperto questa regola a loro spese, venendo bannati dopo aver acceso due dispositivi simultaneamente con il medesimo account, ad esempio per far giocare un altro membro della famiglia o per sfruttare le funzionalità multiplayer locali di alcuni giochi.

Mentre vi scriviamo non è neppure contemplato il supporto multi-account su un singolo Oculus. In definitiva, al momento non è possibile utilizzare più di un account Facebook su un solo dispositivo, e non è possibile utilizzare più dispositivi con un solo account Facebook.