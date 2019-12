Oculus Quest: niente più controller, l'hand tracking sarà disponibile da questa settimana

La nuova funzionalità di hand tracking annunciata da Oculus all'inizio di quest'anno e prevista per il 2020, arriverà in anticipo già questa settimana in una versione beta che sarà resa disponibile con il prossimo aggiornamento Quest V12.

Una volta installato l'aggiornamento, gli utenti di Oculus Quest potranno abilitare il tracciamento delle mani dal menù "Funzioni Sperimentali", iniziando in questo modo a muoversi tra i vari menù senza utilizzare gli appositi controller. "Pubblicheremo l'hand tracking come una funzionalità in early access per gli utenti di Quest a partire da questa settimana e come SDK per gli sviluppatori a partire dalla prossima", spiega il post sul blog ufficiale. "Con l'SDK gli sviluppatori e i creatori hanno il potere di sbloccare le interazioni manuali senza controller nelle app Quest per la prima volta". Oculus continua poi affermando: "Speriamo che l'hand tracking possa rendere la VR più accessibile per i nuovi arrivati, eliminando la necessità di apprendere le funzioni dei controller. Per coloro che possiedono Quest, senza bisogno dell'hardware, potrete immergervi nella magia del VR mentre vi connettete con gli altri in modo semplice e intuitivo".

La recente presentazione di Half-Life: Alyx ha destato l'interesse di molti giocatori che erano rimasti diffidenti nei confronti della VR. Il 2020 potrà essere l'anno della consacrazione di questa tecnologia?