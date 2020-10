Oculus, fate attenzione: potete perdere tutti gli acquisti cancellando l'account Facebook

Oculus e Facebook hanno appena lanciato sul mercato Quest 2, il visore stand-alone più potente del mercato. Se l'headset è stato accolto positivamente, lo stesso non può dirsi del nuovo obbligo di creare un account Facebook per utilizzarlo.

I giocatori non hanno accolto questa nuova imposizione con piacere, e a quanto pare non hanno tutti i torti. Era già noto, ad esempio, che in caso di sospensione (per una ragione qualsiasi) dell'account Facebook, si perde l'accesso anche all'intera libreria di Oculus. Oggi scopriamo che ciò può avvenire anche in caso di cancellazione dell'account di Facebook: l'ecosistema è unificato, e quindi un giocatore che intende cancellare il suo account, ad esempio per abbandonare in maniera definitiva il social network, deve essere consapevole che in questo modo perde anche tutti i contenuti legati alla sfera gaming di Oculus, come app, giochi acquistati, credito, achievement e messaggi. Al momento non sembrano esserci opzioni per il ripristino degli acquisti in caso di cancellazione dell'account Facebook.

Tutti gli utenti che hanno acquistato un dispositivo Oculus prima di Quest 2 non sono obbligati ad utilizzare un account Facebook... o meglio, non ancora. A partire dal 2023 dovranno necessariamente migrare anche loro al nuovo sistema per far funzionare i loro visori.