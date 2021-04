Oculus Gaming Showcase, nuovi annunci per la VR: lo show il 22 aprile!

Con Oculus Quest 2 già diventato il visore VR più popolare su PC, Facebook non ha intenzione di rallentare il ritmo del supporto dedicato alle proprie piattaforme VR.

La compagnia ha infatti annunciato un appuntamento completamente inedito, per un format digitale interamente dedicato alle novità in arrivo su dispositivi Oculus. Battezzata Oculus Gaming Showcase, la diretta streaming vedrà la presentazione di aggiornamenti per titoli già disponibili, nuovo gameplay per produzioni in arrivo e, infine, diverse "sorprese".



Importanti i nomi dei team presenti all'appuntamento: per quanto riguarda le presenze già confermate si parla infatti di Cloudhead Games, ReadyAtDawn - autori in passato di The Order: 1886 per PlayStation 4 - e ILMxLAB. Tra i titoli protagonisti, Facebook ha invece citato Pistol Whip, Lone Echo II e Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. L'elenco ovviamente non è esaustivo, ma per saperne di più sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Nello specifico, l'appuntamento con l'Oculus Gaming Showcase è fissato per la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile. L'orario di avvio delle trasmissioni è fissato per la mezzanotte in punto.



In attesa della nottata a tema VR, ricordiamo che Facebook ha di recente ribadito che presto l'aggiornamento per il supporto ai 120 Hz arriverà su Oculus Quest 2.