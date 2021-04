Oculus Gaming Showcase, sconti speciali aspettando lo show: 24 ore di saldi VR

A breve distanza dall'annuncio del futuro arrivo di abbonamenti VR in casa Oculus, l'universo dedicato alla Realtà Virtuale di proprietà di Facebook annuncia una speciale iniziativa.

Per celebrare l'imminente appuntamento con il primo Oculus Gaming Showacase, in programma per la serata odierna - mercoledì 21 aprile 2021 -, lo store ospiterà infatti una serie di sconti dedicati alle esperienze VR per i visori della famiglia Oculus. I saldi speciali sono già disponibili, ma segnaliamo ai giocatori interessati che resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo molto limitato. L'iniziativa resterà infatti attiva solamente per 24 ore, con scadenza fissata per le ore 10:00 di giovedì 22 aprile.



Di seguito, vi segnaliamo a titolo di esempio alcune delle offerte disponibili:

Robo Recall : disponibile a 16,12 euro, con uno sconto del 46%;

: disponibile a 16,12 euro, con uno sconto del 46%; In Death Unchained : disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 33%;

: disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 33%; The Thrill of the Fight : disponibile a 7,99 euro, con uno sconto del 20%;

: disponibile a 7,99 euro, con uno sconto del 20%; Real VR Fishing : disponibile a 12,99 euro, con uno sconto del 35%;

: disponibile a 12,99 euro, con uno sconto del 35%; Creed Rise to Glory : disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 33%;

: disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 33%; The Room VR A Dark Matter : disponibile a 20,99 euro, con uno sconto del 30%;

: disponibile a 20,99 euro, con uno sconto del 30%; Myst: disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 33%;

In chiusura, vi ricordiamo che Everyeye seguirà in diretta l'Oculus Gaming Showcase , a partire dalle ore 21:00.