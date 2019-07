Anche Oculus GO da 32 GB tra le offerte dell'Amazon Prime Day

Tra le innumerevoli offerte proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2019, ce n'è una su Oculus Go che merita sicuramente menzione in quanto consente di risparmiare una somma di denaro importante sul visore per la realtà virtuale.

Fino alle 23:59 di oggi, infatti il visore all-in-one di Oculus, con 32 gigabyte di memoria interna può essere portato a casa a 194,57 Euro per un risparmio di 40 Euro rispetto ai 234,57 Euro di listino.

Come indicato nella pagina ufficiale del prodotto, presente poco sopra, lo sconto di 40 Euro verrà applicato al momento dell'acquisto, quando il sistema provvederà a stornare l'importo portandolo al prezzo in offerta.

Oculus Go è un visore per la realtà virtuale autonomo, che non richiede alcun dispositivo aggiuntivo a parte l'applicazione Oculus Companion che è disponibile gratuitamente dallo store di iOS e dal Google Play Store di Android. Si tratta di un prodotto leggero, progettato con tessuti traspiranti, che include un design in spugna realizzato anche per gli atleti professionisti. Il display Wide Quad LCD fornisce una frequenza di aggiornamento che migliora la chiarezza visiva e riduce l'effetto screen-door-

Si tratta senza dubbio di un'offerta estremamente intrigante, che sicuramente sarà colta dagli appassionati che attendevano il Prime Day per approfittarne.