Oculus GO è acquistabile da oggi a partire da 219 euro

A partire da oggi Oculus GO è acquistabile dallo store ufficiale di Oculus. Il nuovo visore standalone si presenta con due modelli che differiscono per la quantità di memoria messa a disposizione: il prezzo parte da 219 euro.

Oculus GO si presenta come il nuovo visore VR di Oculus pensato per chi non ha mai provato la realtà virtuale, o per chiunque preferisse una soluzione economica e al tempo stesso più comoda. Trattandosi di un visore standalone, infatti, per giocare e guardare video in VR basterà indossare molto semplicemente la periferica, senza la necessità di collegarla a uno smartphone o a un PC da gioco.

All'interno della confezione sono contenuti i seguenti oggetti:

Headset Oculus Go

Wireless Controller

Cordoncino

Cavo USB

Batterie AA

Glasses Spacer (molto utile per chi gioca con gli occhiali)

Panno in microfibra per lenti

Il visore sarà inoltre disponibile in due varianti: uno con memoria integrata da 32 GB, al prezzo di 219 euro, e uno con memoria da 64 GB, al costo di 269 euro. Se invece volete saperne di più sulle prestazioni, sull'ergonomia e in generale sulla qualità del prodotto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Oculus GO a cura di Giuseppe Arace.

Per tutte le informazioni relative all'acquisto e alla spedizione, invece, potete visitare il sito ufficiale di Oculus.