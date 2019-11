Oculus Go ed Oculus Rift S in offerta su Amazon per il Black Friday

Tra le tante offerte del Black Friday 2019 proposte oggi da Amazon, abbiamo trovato tre interessanti proposte sui prodotti Oculus. Il colosso di Seattle dà infatti la possibilità di acquistare a prezzi scontati Oculus Go ed Oculus Rift S.

Partendo da Oculus Go, il visore All-In-One da 32 gigabyte può essere portato a casa al prezzo di 169 Euro, 50 Euro in meno dai 219 Euro di listino. In offerta però troviamo anche la versione da 64 gigabyte, a 219 Euro dai 269 Euro di listino.

La particolarità di Oculus Go è che si tratta di un visore per la realtà virtuale standalone, che non richiede alcun dispositivo aggiuntivo a parte l'applicazione Oculus Companion che può essere scaricata gratuitamente dai principali store di iOS ed Android.

E' disponibile a prezzo scontato anche Oculus Rift S, al prezzo di 399 Euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Anche in quest'ultimo caso il risparmio è di 50 Euro rispetto ai 449 Euro imposti in precedenza.

Per tutte le informazioni sui due dispositivi, vi rimandiamo alla recensione di Oculus Go ed Oculus Rift S