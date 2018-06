Oculus lancia Anne Frank House VR, l'esperienza in VR per esplorare il suo nascondiglio

In occasione dell'89° compleanno di Anna Frank, la Casa di Anna Frank, Force Field VR e Oculus lanciano Anne Frank House VR, un’esperienza virtuale che permetterà di effettuare un tour in realtà virtuale all’interno del suo nascondiglio segreto.

Un’esperienza educativa unica e coinvolgente all’interno delle stanze del rifugio segreto, arredate proprio come al tempo in cui ospitava Anna e le altre sette persone. La realtà virtuale si dimostra così uno strumento in grado di annullare le distanze tra persone e luoghi, permettendo in questo caso di esplorare la Casa di Anna Frank da ogni parte del mondo. Il tour, di circa 25 minuti, può essere scaricato gratuitamente dall'Oculus Store.

Multilingue e gratuito

Il tour in realtà virtuale dura circa 25 minuti ed è disponibile in sette lingue: Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese ed Ebraico. Anne Frank House VR è gratuito e può essere scaricato dall’Oculus Store per Samsung Gear VR e il più recente Oculus Go.

Tecnologia all’avanguardia

Anne Frank House VR permette di vedere le stanze dell’alloggio segreto così come erano arredate. Force Field VR ha utilizzato la più recente tecnologia VR in combinazione con un intenso lavoro manuale per ottenere un risultato fotorealistico, il tutto sulla base di un'approfondita ricerca storica.

Alloggio segreto vuoto

Il vero alloggio segreto è vuoto. I mobili sono stati rimossi per ordine dei nazisti dopo l'arresto degli otto clandestini e Otto Frank, il padre di Anna, ha voluto mantenerlo così. Otto Frank fu l'unico degli otto clandestini a sopravvivere alla guerra. Al suo ritorno da Auschwitz si dedicò alla pubblicazione del diario di sua figlia, alla conservazione del nascondiglio e alla sua apertura al pubblico.

Uso didattico

L'esperienza in VR sarà installata nella Casa di Anna Frank ad Amsterdam per permettere a coloro che hanno difficoltà motorie di vedere in autonomia l’alloggio segreto, mentre in altre location, tra cui l’Anne Frank Zentrum di Berlino e l’Anna Frank Center for Mutual Respect di New York, verrà installata nel corso dell’anno - dando l'opportunità a più persone in tutto il mondo di vivere l’esperienza.

Dichiarazioni

Ronald Leopold, Direttore Esecutivo della Casa di Anna Frank, ha dichiarato: "Il tour in VR offre alle persone di tutto il mondo l'opportunità di esplorare il rifugio in cui, dal luglio 1942 all'agosto 1944, Anna Frank si nascose e scrisse il suo diario attraverso un'esperienza coinvolgente. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno al Force Field VR, che ha sviluppato il tour, e a Oculus, che ha contribuito a finanziare il progetto".

"Siamo onorati di avere l’opportunità di far vivere al pubblico di tutto il mondo la famosa storia di Anna Frank in un modo unico e nuovo, reso possibile dalla più moderna tecnologia VR. Grazie alle meticolose ricerche storiche della Casa di Anna Frank, siamo stati in grado di ricreare fedelmente l’ambientazione dell’alloggio segreto durante quegli anni, dando vita a un tour straordinario ed emozionante", ha dichiarato Arthur Houtman, CEO di Force Field VR.

"Uno degli usi più promettenti e importanti della realtà virtuale è la capacità di mostrare gli eventi storici e attuali da una prospettiva completamente nuova, più coinvolgente e potente di qualsiasi altro mezzo", ha detto Tina Tran, Developer Strategy di Oculus. "Siamo stati onorati di lavorare con la Casa di Anna Frank e Force Field VR per contribuire a portare questo tour in un formato che può essere fruito da chiunque in tutto il mondo".