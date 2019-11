Oculus Link è ora disponibile in Beta per i possessori di Quest

Durante l'ultimo OC6 Oculus ha presentato Oculus Link, un nuovo modo per accedere ai giochi e alle esperienze della piattaforma Rift utilizzando il proprio Oculus Quest.

Il software Oculus Link è ora disponibile in versione Beta permettendo ai videogiocatori di provare tutti i giochi VR tripla A per PC come Asgard’s Wrath e Stormland sul proprio Oculus Quest! Con Oculus Link è possibile riprodurre la libreria di contenuti di Rift connettendosi al PC, mantenendo al contempo la portabilità di Quest.

Per utilizzare Oculus Link, i proprietari di Quest che possiedono un PC da gioco non devono far altro che proprio visore alla porta USB, e poi utilizzare l'applicazione Oculus desktop per navigare e acquistare app e giochi Rift. Per saperne di più sulle specifiche del cavo e sui requisiti di sistema, vi invitiamo a consultare la pagina del supporto di Oculus.

Nei prossimi mesi verrà lanciato sul mercato un cavo in fibra ottica personalizzato per offrire la migliore esperienza VR durante l'utilizzo di Oculus Link. Sarà lungo 5 metri per fornire maggiore libertà di movimento rispetto a qualsiasi altro cavo presente sul mercato. Quest'anno verrà avviata una prima distribuzione in quantità limitate in alcuni paesi, per poi espandersi nel corso del 2020.

Intanto, è stato anche pubblicato un nuovo aggiornamento per Oculus Quest che migliora il sistema di ricerca e introduce la nuova funzione "Ambienti" che permette di cambiare lo scenario dell'Oculus Home.