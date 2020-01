Oculus: le migliori esperienze di meditazione per affrontare al meglio il Blue Monday

Oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Una mano ad affrontarlo al meglio ce la dà Oculus grazie alle numerose esperienze presenti nello store che permetteranno di rendere questo lunedì meno cupo.

Da quelle più rilassanti come Guided Meditation VR, Tripp, Breathe e Peace World a quelle di movimento come Guided Tai Chi e Yoga Princess.

Oculus Quest e Rift S sono gli strumenti perfetti per affrontare con allegria questo 20 gennaio e il nuovo anno appena cominciato. Oculus Quest è il primo visore VR all-in-one, che permette di entrare nello spirito della meditazione praticamente ovunque, disponibile a partire da €449. Rift S è il sistema VR definitivo, costruito per immergere totalmente l'utente in giochi ed esperienze unici, disponibile a €449.

Esperienze di meditazione per Rift S

Satori Sounds VR

La scelta tra sei modalità diverse, tra cui la meditazione, il day dream e l’energia curativa, permettono di ascoltare un mix di battiti binaurali, di toni isocronici e di frequenze di solfeggio in un loop sonoro e in un ambiente smart appositamente progettati. Una combinazione di loop sonori e suoni spaziali in grado di trasportare le persone in un ambiente dal perfetto equilibrio.

Breathe Peace World

Ci si troverà all’interno di un mondo fiabesco, in un bosco, respirando accanto agli alberi dove i fiocchi di neve ondeggiano in un paesaggio color acquerello. La saggia insegnante Aya aiuterà a rilassarci attraverso il controllo della respirazione.

Tranquillity

Questa esperienza permetterà di allontanare lo stress dalla vita quotidiana. Tranquillity rappresenta un insieme di esperienze rilassanti create appositamente per regalare momenti di relax e contemplazione all’interno della giornata. All’interno di questa esperienza ci sono tre diversi ambienti dove sedersi, rilassarsi e distrarsi.

Esperienze di meditazione per Quest

Real VR Fishing

Real VR Fishing offre l'esperienza di pesca più realistica e rilassante. Puoi esplorare bellissime zone di pesca e catturare una grande varietà di pesci ascolti i tuoi brani preferiti in sottofondo. Oppure puoi sederti e rilassarti dove vuoi, godendoti il ​​paesaggio e i suoni della natura.

TRIPP

Il Washington Post definisce TRIPP "La meditazione che incontra un videogioco, che incontra una pillola della felicità!" Sviluppata sulla base di ricerche scientifiche, la pluripremiata piattaforma di TRIPP ti aiuta a cambiare il modo in cui ti senti attraverso esperienze mirate e profondamente coinvolgenti che ti fanno sentire calmo e concentrato, meno stressato e ansioso.

Nature Treks VR

Esplora spiagge tropicali, oceani sottomarini e arriva fino alle stelle. Scopri oltre 20 animali diversi. Comanda le condizioni atmosferiche, prendi il controllo della notte o dai forma al tuo mondo. Immergiti nell'esperienza VR di Nature Treks e fuggi in un mondo di relax.

Esperienze di Movimento su Oculus

Guided Tai Chi (Quest)

Sperimenta gli allenamenti ispirati al Tai Chi in realtà virtuale, con una perfetta colonna sonora. Stimola la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Rilascia la tensione e lo stress in 100 sessioni in FLOW MODE. Un portale perfetto per i principianti che vogliono apprendere i concetti di Tai Chi. Trova te stesso in questo flusso, rinfrescato e pieno di energia.

Yoga Princess (Rift S)

Questa esperienza VR unirà il tuo corpo con la tua mente attraverso la pratica di posture fisiche, meditazione e lavoro sul tuo respiro. Questa app ti consente di praticare yoga in due diversi, splendidi ambienti con una principessa yoga che ti guiderà lungo il percorso dandoti istruzioni audio.