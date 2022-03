Oculus Move: in arrivo la possibilità di tracciare le attività fitness fuori dal visore

Tenersi in forma con la realtà aumentata è conveniente, oltre che divertente. Proprio a questo serve Oculus Move, integrato all'interno di Oculus Quest 2 e che si aggiorna per tenere traccia dei propri obiettivi e statistiche riguardanti la propria attività di fitness in VR anche senza indossare il visore.

Tenere traccia dei propri obiettivi di allenamento è importante sia per gli appassionati di fitness e sia per chi ha iniziato da poco. Con Oculus Move è possibile scoprire esattamente la quantità di calorie bruciate ed i minuti trascorsi allenandosi in VR. Attualmente queste statistiche sono accessibili solo tramite l'app Oculus Move in VR, ma a partire da aprile 2022 verranno introdotti ulteriori due metodi per verificare i dati:

Tramite App Mobile di Oculus - Si potrà collegare l'app Move all'app mobile di Oculus su iOS o Android per sincronizzare le proprie statistiche ed avere su smartphone i dati degli allenamenti svolti.

- Si potrà collegare l'app Move all'app mobile di Oculus su iOS o Android per sincronizzare le proprie statistiche ed avere su smartphone i dati degli allenamenti svolti. Tramite App Salute di Apple - Chi possiede un dispositivo iOS potrà sincronizzare i propri progressi con l'app Salute di Apple, monitorando automaticamente gli allenamenti VR sul proprio iPhone, iPad o Apple Watch.

Nel prossimo futuro, inoltre, è prevista l'integrazione anche con altre piattaforme di fitness tracking, sebbene per il momento non è stato specificato quali e in che tempi. Nel frattempo Oculus Quest 2 non ha rivali su Steam: il visore di Facebook è infatti il più utilizzato in assoluto dai giocatori della piattaforma di Valve. Inoltre, Meta è al lavoro per rendere più sicuri gli ambienti VR, limitando il più possibile qualunque forma di molestia.