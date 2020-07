Oculus Quest: nuovo modello in arrivo? Ecco le prime presunte immagini del visore VR

Dopo mesi di rumor e leak, uno dei più prolifici leaker di Twitter ha postato un'immagine di quello che potrebbe essere il nuovo modello in arrivo di Oculus Quest. Il prossimo visore di Facebook potrebbe arrivare in versione bianca.

L'immagine del presunto nuovo Oculus Quest è stata condivisa dall'utente Walking Cat, già noto agli amanti della tecnologia. Dall'analisi dello scatto emerge con evidenza la nuova cinghia del visore: il modello attuale utilizza infatti un cinturino completamente in plastica mentre nel modello in esame sembra essere stato utilizzato un materiale diverso. Inoltre gli strap laterali sembrano non essere regolabili, il che potrebbe significare che il visore bianco utilizza una singola regolazione posteriore che semplifica l'adattamento del casco.

Il team di Upload VR ha poi notato la mancanza di un dispositivo di scorrimento IPD sul nuovo modello, anche se potrebbe essere stato collocato in una parte non visibile. In ogni caso non ci sarebbe nulla di strano poiché altri visiori Oculus già in commercio non possiedono tale funzione. Al momento Facebook non ha espresso nessun commento circa lo sviluppo di un nuovo visore, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con un pizzico di cautela.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che nel mese di maggio un report di Bloomberg aveva parlato di un visore Oculus Quest tutto nuovo in arrivo entro il 2021.