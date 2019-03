Beat Saber farà parte della lineup di lancio del visore VR Oculus Quest

Beat Games e i vertici di Oculus sono lieti di annunciare che l'adrenalinico Beat Saber, il rhythm game a base di spade laser pubblicato nel novembre del 2018 su PC e PlayStation 4, farà parte della lineup di lancio del nuovo visore VR Oculus Quest.

Ad accompagnare l'annuncio della trasposizione su Oculus Quest di questo apprezzato arcade platform musicale abbiamo il filmato dimostrativo che campeggia a inizio articolo e le entusiastiche parole pronunciate da Michaela Dvorak.

Secondo la responsabile marketing di Beat Games, "la sensazione di non dover prestare attenzione ai cavi (per via dell'utilizzo stand alone di Oculus Quest senza l'ausilio di un PC connesso, ndr), non ha prezzo. Sono una grande fan di Oculus Rift ma Beat Saber su Quest offre un livello di esperienza completamente nuovo! La grafica è stupefacente, il gameplay fludio e raffinato, e il sistema di motion tracking semplicemente fantastico. Osservare l'evoluzione del titolo su questa piattaforma è stato molto eccitante".

Il visore VR Oculus Quest dovrebbe essere commercializzato nella primavera di quest'anno al prezzo di 399 dollari. Oltre a Beat Saber, le cui versioni PC e PS VR hanno da poco raggiunto e superato il prestigioso traguardo del primo milione di copie vendute, la ludoteca di lancio del nuovo sistema wireless per la realtà virtuale di Oculus dovrebbe comprendere anche Moss, Robo Recall e The Climb.