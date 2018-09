Oculus Quest ufficiale: l'headset VR che funziona senza PC a 399 dollari, Moss compatibile

Oculus Quest è il primo sistema di gioco VR All-in-One 6DOF funzionante senza PC, senza fili e senza accessori esterni. Offrirà sei gradi di libertà e supporterà i classici controller Touch, già visti con i "vecchi headset" e rinnovati per l'occasione.

Al lancio del nuovo visore, saranno disponibili oltre 50 titoli, con molti altri ancora in fase di sviluppo, inclusi Robo Recall, The Climb e Moss. Inoltre, durante l'evento OC5 è stato svelato anche Oculus Insight. Questo innovativo sistema utilizza quattro sensori ultra grandangolari e algoritmi di computer vision per tracciare la posizione esatta in tempo reale e senza sensori esterni. Oculus ha promesso anche maggiore sicurezza e facilità di configurazione.

Con gli stessi pulsanti e sensori che abbiamo imparato a conoscere, la società promette che i nuovi controller Touch permetteranno di interagire facilmente e naturalmente con il mondo virtuale che ci circonda. In parole povere, Oculus Quest vuole trasportare l'esperienza di Rift in un dispositivo che dispone di tutto il necessario per non doversi affidare a un PC. Oltre a questo, la società è riuscita a mantenere relativamente bassi i costi, immettendo Quest sul mercato statunitense a un prezzo di 399 dollari (per la versione da 64GB).

Oculus Quest include le stesse ottiche di Oculus Go, per una risoluzione di 1600 x 1440 pixel per occhio. Incorpora inoltre una regolazione della spaziatura delle lenti per aiutare a massimizzare il comfort visivo. Ottimizzato anche l'audio integrato, per offrire un suono coinvolgente e di alta qualità con bassi ancora più profondi.

Con l'introduzione di Oculus Quest, si completa la prima generazione di visori VR della società. Oculus Go rimane il modo più semplice ed economico per entrare nel mondo della realtà virtuale, mentre Oculus Rift sfrutta la potenza del PC per godere di esperienze più complesse. Oculus Quest va a piazzarsi esattamente in mezzo tra i due, cercando di combinare il meglio di entrambi i mondi.

Oculus Quest sarà lanciato in USA nella primavera 2019 a un prezzo di partenza di 399 dollari. Non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda costi e disponibilità relativi al mercato nostrano, ma non mancheremo di tenervi informati quando verranno comunicate informazioni in merito. Nel frattempo, potete godervi i due video di introduzione a Oculus Quest (presenti qui sopra e qui sotto) .