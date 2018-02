Oculus Rift: annunciati sconti su quattro pacchetti di giochi e tre weekend gratuiti

Cerchi una scusa per ampliare la tua library di giochi VR? A partire da adesso fino alle 18:59 del 9 marzo puoi risparmiare fino al 25% su quattro pacchetti di giochi perda 54,99€ a 99,99€!

Dall'intrigo intergalattico alla magia medievale, fino al disastro distopico e oltre… una scarica di adrenalina per tutti i gusti. Ecco i cofanetti disponibili:

Adrenalin Pack

ARKTIKA.1— Proteggi uno degli ultimi baluardi della civiltà all'indomani di un'apocalisse silenziosa

Chronos—Segui l’eroe alla ricerca di un modo per salvare la sua terra dal male in questo gioco di ruolo atmosferico

The Climb— Raggiungi il limite verticale con un’arrampicata estrema in solitaria e gare di velocità

Robo Recall— Spara ai robot per sbloccare un arsenale di armi e accedere a nuove sfide

Space Pirate Trainer— combatti contro inesorabili ondate di droidi e raggiungi la hall of fame

Acceleration Pack

BlazeRush—Riunisci la tua squadra di tecnici preferita e gareggia fino alla fine senza freni

DiRT Rally—Accendi i tuoi motori e fatti strada in questo gioco di corse spettacolari intorno al mondo

Epic Roller Coasters—prova il brivido del parco divertimenti ad ogni salto, scossa e svolta

Radial-G : Racing Revolved— sali nell'abitacolo di un futuristico veicolo da corsa e sfreccia sulla pista anti-gravità

Ultrawings— pilota intorno a un'isola mentre fai scoppiare palloncini, scatti foto e esegui atterraggi di emergenza

Fantasy Pack

Edge of Nowhere— Viaggia in Antartide alla ricerca di una squadra di spedizione scomparsa e metti alla prova il tuo ingegno e la tua resistenza

Loco Dojo— metti alla prova le tue abilità contro amici o sconosciuti in questo esilarante gioco di partite multiplayer

The Mage’s Tale— Decifra puzzles, evita trappole e orde di mostri feroci in questo castello segreto

Minecraft—crea, esplora e combatti per sopravvivere in un mondo inedito

Rick and Morty: Virtual Rick-ality—fatti urlare dietro da Rick e metti in discussione la tua autostima come clone di Morty

Challenger Pack

Drunkn Bar Fight—Butta giù qualche sorso e tira pugni in questa rissa da bar virtuale

Echo Arena—Glide, boost, and punch your way to zero-g victory in Ready At Dawn’s award-winning esports hit Plana, Avanza e fatti strada verso la vittoria a gravità zero

Eleven: Table Tennis VR— Prendi la mira e controlla i colpi nelle sfide online o contro l’IA

Headmaster— Usa la testa in questo gioco di calcio basato sulle abilità con modalità party o giocatore singolo

Smashbox Arena—Spara, difenditi e coordinati con i compagni di squadra

Queste offerte scadono alle 18:59 del 9 marzo, quindi pianifica i tuoi acquisti di conseguenza.

February Freebies

Siamo inoltre lieti di annunciare tre weekend gratuiti per il mese di febbraio, in cui puoi provare alcuni nuovi giochi prima di acquistarli.

Da ora fino all'11 febbraio, puoi allenare le tue abilità di ping-pong a Eleven: Table Tennis VR, un modo perfetto per fare pratica e considerare l'acquisto del tuo Challenger Pack. Più avanti durante questo mese, sarà il turno di Wands and EVE: Valkyrie per un divertimento gratuito del fine settimana, quindi tieni d'occhio Oculus Store per immergerti nella realtà virtuale e giocare!