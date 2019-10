Oculus Rift propone una serie di esperienze e giochi horror per Halloween

Con l'avvicinarsi di Halloween l'Oculus Store offre una vasta selezione di giochi ed esperienze da brivido! Proprio come le zucche e Halloween, VR e horror è l'abbinamento perfetto per immergere i giocatori in esperienze da paura, nelle quali sarà facile urlare e spaventarsi.

Oculus Quest e Oculus Rift S sono gli strumenti perfetti per permettere di vivere ad Halloween momenti spaventosi. Oculus Quest è il primo visore VR all-in-one che permette di entrare nello spirito horror di Halloween senza il supporto di PC o dispositivi esterni. Prezzo a partire da 449€. Oculus Rift S è il sistema VR definitivo, costruito per immergere completamente l'utente all'interno dei suoi giochi ed esperienze al prezzo di 449€.

Sull'Oculus Store ci sarà sicuramente la soluzione perfetta per una grande serata horror VR, con giochi ed esperienze come Face Your Fears 2, DreadHalls e Red Matter, e app ispirate ai film come The Exorcist, Paranormal Activity The Lost Soul e Don’t Knock Twice.

Per sfruttare al meglio la propria esperienza spettrale, fino al 31 ottobre ci sono le promozioni di Halloween per Oculus Rift S. Sarà possibile trovare il Monster Party Pack, che offre quattro giochi come Five Night's at Freddy's e Paranormal Activity The Lost Soul. Per gli appassionati del sovrannaturale c'è invece lo Spooktacular Pack, con giochi come come Feral Rites e The Invisible Hours.