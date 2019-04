Oculus Rift e Quest: la prova dei due nuovi visori VR in un video

Siamo volati a Londra per provare con mano Oculus Rift S e Oculus Rift Quest, i due nuovi visori VR per la Realtà Virtuale di Facebook: si tratta davvero di una rivoluzione nel mondo della VR? Scopriamolo insieme con le nostre prime impressioni raccontate in un video!

Per chi non ne avesse ancora familiarità, si tratta di un nuovo visore di Oculus, un dispositivo all-in-one, che cioè non ha bisogno di computer per funzionare, e che arriverà sul mercato statunitense in questa primavera al prezzo di 399 dollari, progettato per controbattere la concorrenza di PlayStation VR, che si è subito imposto come uno dei principali protagonisti del settore, grazie al prezzo basso e alla facilità d'uso del suo visore.

Interessante anche la line-up del visore, che comprende titoli come Beat Saber, il rhythm game "spadaccino" che su PSVR e PC ha già ottenuto un grandissimo successo, superando la soglia del milione di copie vendute, ma anche di Vader Immortal: A Star Wars VR Series, un progetto per la VR a tema Guerre Stellari (ovviamente), presentato nel marasma di annunci relativi alla Galassia Lontana Lontana effettuati alla Star Wars Celebration nei giorni scorsi.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video. Fateci sapere le vostre opinioni!