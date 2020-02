Da Oculus Rift a PS VR: la Realtà Virtuale è il futuro? Ne discutiamo in video

Con il nostro nuovo video speciale, Francesco Fossetti analizza la crescita della Realtà Virtuale tra Oculus Rift e PlayStation VR per focalizzarsi sulle future prospettive di crescita delle esperienze VR.

Nel corso degli ultimi anni, l'industria videoludica ha provato più volte a trasformare la VR in un fattore di crescita per l'intero settore: gli ingenti investimenti effettuati da colossi tecnologici come Valve, Sony e Facebook ne sono la testimonianza più tangibile.

Pur con tutte le difficoltà riscontrate da chi ha tentato di rendere questo genere di "caschetti delle meraviglie" un prodotto di massa, le prospettive offerte dalla prossima generazione di console e l'interesse crescente dei giocatori verso la Realtà Virtuale suggerisce che i tempi per la definitiva affermazione della VR siano ormai maturi.

In compagnia di Francesco Fossetti e della nostra ultima video analisi da Oculus Rift a PlayStation VR, proviamo allora a scoprire quali sorprese potrebbe riservarci la nextgen, specie in funzione della volontà di Sony di supportare PS VR su PS5. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Half Life Alyx, uno dei giochi in realtà virtuale più attesi del 2020.