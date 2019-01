Oculus Rift: Public Homes e Facebook Livestreaming tra le novità di gennaio

Con le vacanze ormai alle spalle Oculus inaugura il 2019 presentando gli aggiornamenti in arrivo su Rift. Nei prossimi mesi ci saranno molte novità ma ora l'attenzione è tutta verso due nuove ed entusiasmanti funzioni social: Public Homes e Facebook Livestreaming.

Giocatore ospite con Public Homes

Con la beta di Public Home i giocatori potranno aprire le porte della loro Oculus Home ai visitatori e a loro volta esplorare quelle degli altri in quella che è una grande comunità virtuale. Oculus Home è un social hub che permette di divertirsi coi propri amici, ma ora è anche una destinazione per incontrarsi e mescolarsi con la comunità più ampia e magari per fare nuove amicizie.

Per aprire la propria Home ai visitatori è sufficiente impostarla su "Pubblico". In questo modo verrà inserita all'interno della lista di Home che è possibile esplorare. Andando sotto la voce "Luoghi", infatti, si potrà vedere l'elenco delle Home, ciascuna con elementi personalizzati e layout unici, così da trovare facilmente nuove persone che condividono i propri interessi.

La beta di Public Homes viene fornita con una suite di strumenti per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti. Come host, si ha il pieno controllo sulla lista degli ospiti: si potrà accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di visita della propria Home e se lo si riterrà necessario si potrà disattivare l'opzione "Pubblico" in qualsiasi momento. Ci sarà anche la possibilità di segnalare comportamenti abusivi, silenziare i visitatori e altro ancora, dall'interno del proprio Oculus Rift. Per provare Public Homes, basta iscriversi al canale di prova pubblico seguendo le istruzioni presenti a questo link.

Livestream su Facebook

Facebook Livestreaming è disponibile su Rift! Ora è possibile condividere le esperienze VR con gli amici, la famiglia e col mondo intero, mostrando esattamente quello che si sta vedendo in diretta nel proprio visore. Selezionando il pulsante "Livestream to Facebook" dal menu Dash quando ci si trova in VR, si comincerà immediatamente a trasmettere in diretta su Facebook.

Gli sviluppatori possono optare per questa funzione, quindi il livestreaming potrebbe non essere disponibile su tutte le applicazioni. Echo VR, VR Sports Challenge e Dead & Buried sono solo alcune delle centinaia di applicazioni pronte per il livestreaming!