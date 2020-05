Oculus Quest e Rift S compiono un anno: saldi, ringraziamenti ed Hand Tracking

A breve raggiungeremo un’importante pietra miliare: il primo anniversario di Oculus Quest e Rift S! Dalla ginnastica al divertimento con gli amici nei giochi multiplayer, la VR sta trasformando la nostra capacità di connetterci da remoto.

In occasione dell'anniversario vogliamo condividere gli ultimi aggiornamenti sulla VR e sulla sua capacità di riunire le persone, con nuovi modi di interagire nei giochi, nuove soluzioni per il lavoro a distanza e molto altro ancora.

Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito al successo della VR nell'ultimo anno. Tutto questo è stato possibile grazie agli sviluppatori e ai creatori che hanno creato esperienze indimenticabili sulla piattaforma Oculus, e ai fan appassionati che hanno costruito una comunità intorno a loro. Vogliamo annunciare oggi che a pochi giorni dal primo anniversario di Quest, gli utenti hanno speso più di 100 milioni di dollari per i contenuti di Quest. Durante il Game Developers Showcase di Facebook del mese scorso, abbiamo annunciato che più di 20 titoli hanno superato il milione di dollari di fatturato solo per Quest. Ora siamo entusiasti di dirvi che più di 10 titoli hanno generato oltre 2 milioni di dollari di entrate su Quest dal lancio dell'anno scorso, tra i quali Moss e Pistol Whip. SUPERHOT VR ha inoltre conquistato il Double Platinum, superando i 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo su tutte le piattaforme VR.

Hand Tracking su Quest: La fase successiva

L'anno scorso abbiamo rilasciato l’hand tracking su Quest, una funzionalità sperimentale che permette agli utenti di usare le loro mani per interagire in VR senza controller. Abbiamo anche lanciato un'anteprima SDK in modo che gli sviluppatori potessero iniziare a sperimentare questa nuova modalità di input. Da allora, abbiamo continuato a migliorare l'hand tracking su Quest, aggiungendo al contempo altre caratteristiche e funzionalità. Con il prossimo aggiornamento del software di Quest in arrivo questa settimana, l’hand tracking passerà dalle “funzionalità sperimentali” al rilascio generale, e il 28 maggio cominceremo ad includere nell’Oculus store titoli di terze parti che prevedono l’hand tracking. Clicca qui per saperne di più.

Il nostro modo di ringraziarvi

In ultimo, ma non meno importante, abbiamo un ringraziamento speciale per l'intera community di Oculus. Il 21 maggio, in occasione dell’anniversario, daremo il via ai saldi "A Year of Quest", per festeggiare un anno intero di giochi e intrattenimento VR. Lo stesso giorno, apriremo una sulla Rift Platform per celebrare il primo anniversario di Rift S! Tenete d'occhio l'Oculus Store su Quest e la Rift Platform per tutte le novità