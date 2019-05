Oculus Quest e Rift S sono ora disponibili all'acquisto

Il 21 maggio rappresenta una data importante per la comunità VR: sono stati ufficialmente rilasciati Oculus Quest e Oculus Rift S! Con un 6DOF VR all-in-one e completamente immersivo, Oculus vuole portare la magia della VR a più persone possibile, e vuole farlo garantendo la completa libertà di movimento.

Inoltre, l'impegno verso i giochi VR per PC continua, con titoli incredibili come Asgard's Wrath, Defector e Stormland all'orizzonte. L'arrivo di Quest e Rift S nella famiglia hardware di Oculus aiuterà gli sviluppatori a ad alzare il livello di qualità dei giochi VR. La risposta della comunità VR all'apertura dei pre-ordini per Quest e Rift S all'F8 è stata straordinaria, e Oculus vuole ripagare questo entusiasmo in grande stile. Coloro che non hanno fatto il pre-ordine potranno acquistare i nuovi visori a questi link: oculus.com/quest e oculus.com/rift-s.

Addio, sensori esterni. Benvenuto, Rift S!

Che si sia alla ricerca di un PC Gaming o che lo si possegga già, Rift S permette di stare al centro dei giochi VR di fascia alta più emozionanti, con un display ad alta risoluzione, il room-scale tracking con un setup minimo e una tecnologia di controller Touch completamente immersiva. Si entrerà nel futuro del gioco VR su PC con accesso ai titoli più venduti e più coinvolgenti del Day 1.

Rift S è dotato di lenti Fresnel migliorate e di un display LCD a commutazione rapida per ottiche che riducono il riverbero e l'effetto screen door per offrire un'esperienza più coinvolgente. Con una risoluzione totale di 2560x1440 (1280x1440 per occhio), Rift S offre il 42% di pixel in più rispetto al suo predecessore.

Progettato con Lenovo, il nuovo archetto halo è comodo, sicuro e facile da indossare e togliere. Sarà possibile acquistare Rift S sul sito ufficiale oculus.com o su Amazon.

Senza fili, senza limiti

Quest è il primo sistema di gioco 6DOF VR all-in-one di Oculus, con il quale si avrà la completa libertà di movimento attraverso mondi virtuali, come ci si muoverebbe nel mondo reale. Il sistema di tracciamento Oculus Insight, il migliore della categoria, utilizza sensori sul visore per tracciare con precisione i propri movimenti e tradurli istantaneamente in VR. Con i controller Touch le mani saranno all'interno del gioco, così da poter vedere ogni gesto e sentire la potenza di ogni movimento.

Con un display OLED, un refresh rate di 72 Hz e una risoluzione totale di 2880x1600 (1440x1600 per occhio), vedere è credere. Quest è disponibile nella versione da 64GB al prezzo di 449€ e nella versione da 128GB al prezzo di 549€, entrambi dotati di un chipset Qualcomm Snapdragon 835.

Quest ha l'audio posizionale integrato direttamente nel visore per la massima comodità, mentre i jack per cuffie da 3,5 mm consentono di migliorare l'audio o l'ascolto privato. Si potrà personalizzare la propria esperienza acquistando le cuffie in-ear a 59€, con il quale si avrà una maggiore immersione all'interno della VR.

Grazie al suo essere all-in-one, Quest è lo strumento ideale per far provare la VR alla propria famiglia e i propri amici. Grazie alla custodia da viaggio, dal costo di 45€, si potrà portare il proprio Oculus Quest sempre con sé. Anche Oculus Quest è acquistabile sul sito ufficiale oculus.com e su Amazon. Per saperne di pià vi consigliamo di leggere la recensione di Oculus Quest a cura di Giuseppe Arace.