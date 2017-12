In vista del Natale, Facebook taglia il prezzo di: il visore è ora in vendita al prezzo diper un periodo limitato, in un ricco bundle che include anche i controllere numerose esperienze VR.

Nello specifico, il pacchetto comprende il visore Oculus Rift, 2 sensori Oculus, 2 controller Touch e sette app e giochi: Lucky's Tale, Medium, Toybox, Quill, Dead and Buried, Dragon Front e Robo Recall.

La promozione indicata è valida solamente nel periodo festivo per tutti gli acquisti effettuati sul sito ufficiale di Oculus, l'offerta è già attiva anche in Europa.