Oculus Rift: visori al momento inutilizzabili per un certificato di sicurezza scaduto

Stando a un report di Kotaku, in queste ore un grosso problema ha colpito i visori, rendendo al momento inutilizzabile il dispositivo. Il bug è relativo ad un certificato di sicurezza scaduto del servizio

Il certificato scaduto blocca qualsiasi attività e di fatto al momento risulta impossibile utilizzare il visore, provendo ad avviare la periferica gli utenti si imbatteranno in un messaggio di errore che recita "Can't Reach Oculus Runtime Service". Il problema non è risolvibile dagli utenti ma Oculus ha già annunciato di essre al lavoro per aggiornare la .dll OculusAppFramework e una soluzione definitiva arriverà nelle prossime ore.

Un problema non di poco conto, se consideriamo che ad oggi Oculus Rift è il visore più popolare e utilizzato tra gli utenti Steam, avendo superato i numeri del rivale HTC Vive.