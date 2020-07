Oculus Quest, ancora scatti leak per un nuovo visore: spunta una prima data

Si rincorrono ormai da qualche tempo voci di corridoio legate al possibile arrivo sul mercato di un nuovo visore parte della linea Oculus, tanto che di recente sono apparse in rete anche alcune presunte immagini leak di un nuovo Oculus Quest.

A queste ultime fanno ora seguito ulteriori istantanee, che hanno trovato diffusione, esattamente come le precedenti, tramite Twitter. Dal social network arrivano infatti i cinguettii che potete visionare direttamente in calce a questa news, che portano in allegato diverse immagini. Queste ultime, se veritiere, immortalerebbero l'interno di un nuovo Oculus Quest, sulla cui precisa natura e identità non sembra tuttavia esservi concordanza di visioni. Alcuni osservatori parlano infatti di un vero e proprio Oculus Quest 2, mentre altri ipotizzano un Oculus Quest S o un Oculus Quest Lite.



Le immagini offrono inoltre un primo sguardo a quelli che dovrebbero essere i nuovi controller correlati al dispositivo per la Realtà Virtuale. Ma non solo: in questo insieme di rumor spunta anche una data: identificata nel 15 settembre. Dichiarata senza alcun dettaglio ulteriore, quest'ultima, vista la vicinanza, potrebbe rappresentare la data in cui il dispositivo sarà presentato ufficialmente al pubblico. Al momento, tuttavia, anche su questo fronte, lo sottolineiamo, non sussiste alcun tipo di ufficialità. In chiusura, ricordiamo un report di Bloomberg, per il quale un nuovo visore Oculus sarebbe in arrivo entro il 2021.