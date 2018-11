Oculus sconta i migliori giochi per il visore fino al 60% per il Black Friday

In occasione della settimana del Black Friday, Oculus ha in serbo molti sconti sui migliori giochi per il visore grazie alla promozione Fall Into Fun che andrà avanti fino al 27 novembre, coprendo così anche Black Friday, Black Weekend e Cyber Monday.

Fino alle 08:59 di martedì 27 novembre verranno lanciate offerte giornaliere su tantissime app e giochi per Go, Rift e Gear VR che permetteranno di risparmiare fino al 60%:

Oltre che sui singoli titoli, Oculus ha confezionato anche dei bundle che, a prezzo ridotto:

Altre offerte Oculus verranno diffuse nei prossimi giorni, potete restare aggiornati visitando la pagina sconti Black Friday su Everyeye.it dedicata alle migliori offerte del Venerdì Nero, con sconti e promozioni su giochi, hardware, pc gaming e tanto altro ancora.