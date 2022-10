Oculus Studios crescono: Meta acquisisce Camouflaj, Twisted Pixel e Armature Studio

Contestualmente al reveal ufficiale delle caratteristiche di Meta Quest Pro, la dirigenza di Meta ha annunciato l'ingresso nella famiglia Oculus di tre nuove software house.

L'azienda ha infatti ufficializzato l'acquisizione di nuovi team a ridosso dell'ultimo appuntamento con il format di Meta Connect 2022. Nello specifico, entrano ora a far parte della famiglia degli Oculus Studios gli autori di Camouflaj, già noti al pubblico per aver curato la realizzazione di Marvel's Iron Man VR. Esordita in origine in esclusiva su PlayStation VR, l'avventura a marchio Casa delle Idee raggiungerà presto anche i lidi del visore Meta.

Novità anche per Twisted Pixel, anch'essa tra i protagonisti delle nuove acquisizioni di Meta. Autrice di titoli quali The Maw, ‘Splosion Man, Comic Jumper, Ms. Splosion Man, The Gunstringer e Wilson's Heart, la software house era entrata a far parte del mondo Microsoft lo scorso ottobre 2011, per poi tornare a essere indipendente già nel 2015.



Infine, anche Armature Studio varca ufficialmente la soglia degli Oculus Studios. Negli ultimi anni, il team di sviluppo ha firmato Resident Evil 4 VR e un'intrigante avventura narrativa. Esordita in esclusiva sui lidi di PlayStation 4 e poi approdata anche su PC, vi avevamo parlato di quest'ultima nella nostra recensione di Where the Heart Leads.