Oculus Quest: svelata la line-up di lancio completa con ben 53 giochi

Nella giornata di ieri, il team di Oculus ha ufficialmente aperto i preordini di Oculus Quest (e Rift S) e ha annunciato che le prime spedizioni avverranno a partire dal 21 maggio.

Quest, per chi non lo sapesse, è un visore per la Realtà Virtuale che non necessita né di fili né di un collegamento al PC, dal momento che funziona in completa autonomia grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 835 montato al suo interno. Oculus Quest verrà venduto al prezzo di 449 euro, andandosi a configurare come il perfetto punto d'ingresso nel mondo della VR.

Il team ha fatto sapere che la line-up di lancio sarà composta da ben 53 differenti titoli. Ecco a voi la lista al gran completo:

Angry Birds VR: Isle of Pigs, Resolution Games Apex Construct, Fast Travel Games Apollo 11, Immersive VR Education Bait!, Resolution Games Ballista, High Voltage Software Beat Saber, Beat Games Bigscreen Beta, Bigscreen VR Bogo, Oculus Bonfire, Baobab Box VR, Fit XR Creed, Survios Dance Central, Harmonix Dead and Buried II, Oculus Studios Drop Dead: Duel Strike, Pixel Toys Electronauts, Survios Epic Roller Coasters, B4T Games Face Your Fears 2, Turtle Rock Studios First Contact, Oculus Fruit Ninja VR, Halfbrick Guided Tai Chi, Cubicle Ninjas I Expect You To Die,Schell Games Job Simulator, Owlchemy Labs Journey of the Gods, Turtle Rock Studios Keep Talking And Nobody Explodes, Steel Crate Games Moss, Polyarc National Geographic VR Explore, Force Field VR Nature Treks, Greener Games Ocean Rift, Dr. Llyr Ap Cenydd Oculus Browser, Oculus Oculus Gallery, Oculus Oculus TV, Oculus Oculus Video, Oculus Orbus VR, Orbus Online PokerStars VR, LuckyVR Racket Fury: Table Tennis, Pixel Edge Games Rec Room, Against Gravity Robo Recall, Drifter Entertainment Rush, Binary Mill Shadow Point, Coatsink Skybox VR Video Player, Source Technology Inc Space Pirate Trainer, I-Illusions Sports Scramble, Armature Studios Superhot VR, Superhot Team The Exorcist: Legion VR, Developer Wolf & Wood Thumper, Drool Tilt Brush, Google Ultrawings, BitPlanet Games Vader Immortal, ILMxLab Virtual Desktop,Virtual Desktop, Inc. Virtual Virtual Reality, Tender Claws VR Karts, Viewpoint Games VRChat, VRChat Wander, Parkline Interactive

Cosa ve ne pare dei titoli di lancio? Siete soddisfatti della selezione operata dal team di Oculus? Se state pensando di preordinare il visore e volete saperne di più, allora vi consigliamo di leggere la recensione di Oculus Quest a cura del nostro Giuseppe Arace.