Oculus Venues è ora disponibile su Oculus GO e Gear VR

Oculus ha annunciato il lancio di Oculus Venues sia su Oculus Go che su Gear VR, servizio che permette di partecipare a una serie di eventi in realtà virtuale, inclusi spettacoli, concerti e match sportivi.

Con Venues è possibile connettersi con gli amici e con migliaia di persone per guardare concerti, eventi sportivi, stand up comedy, film e molto altro ancora, il tutto in tempo reale. Con Oculus è possibile vivere l'azione come mai prima d'ora comodamente da casa.

Venues dispone di una vasta gamma di eventi imperdibili di alta qualità, a partire dalla stagione estiva. Con Venues, nell’Explore feed di Oculus, vengono evidenziati gli eventi in programma così da potersi iscrivere e immergersi negli eventi live. Al link del blog di Oculus è presente l'elenco completo degli eventi a livello globale che si terranno durante l'estate. Quelli disponibili anche per l'Italia sono i seguenti:

Gotham Comedy Live - 31 maggio

School Night! Live from Hollywood - 4 giugno

MLB: Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants - 6 giugno

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats and The Head And The Heart - 9 giugno

MLB: Los Angeles Angels @ Seattle Mariners - 13 giugno

Chromeo - 15 giugno

MLB: Atlanta Braves @ Toronto Blue Jays - 20 giugno

Everclear - 22 giugno

MLB: Kansas City Royals @ Milwaukee Brewers - 27 giugno

Scaricando Venues su Oculus Go o Gear VR si potrà visualizzare il calendario completo degli eventi live disponibili nella propria zona e rimanere sempre aggiornati sui nuovi annunci!

Oculus sta lavorando con una serie di partner in tutto il mondo per aggiungere prossimamente altri eventi internazionali e globali.