Oculus Quest: il visore VR sta per ricevere il supporto a giochi e app Android?

Con l'ingresso degli autori di Onward in Facebook, le "grandi manovre videoludiche" dell'azienda statunitense non sembrano essere destinate a concludersi. A detta dell'insider TheMysticle, presto i possessori di Oculus Quest 1 e 2 potranno accedere in Realtà Virtuale ai giochi e alle app Android.

Il creatore di contenuti specializzato in rumor e approfondimenti sui videogiochi VR si è affacciato sui social per condividere alcune immagini mostrategli in anteprima da un suo follower. Negli scatti in questione, l'insider mostra lo store virtuale di Oculus Quest con le icone di applicazioni e di giochi Android.

Tutti gli applicativi immortalati in queste immagini rientrano in una sezione inedita del negozio digitale di Oculus che racchiude, appunto, le app e i videogiochi provenienti dall'App Store di Android. Se confermato, questo leak aprirebbe degli scenari inediti e, di certo, contribuirebbe a rendere ancora più attraente l'offerta contenutistica di Oculus Quest 2 e della versione primigenia del visore VR.

Le foto mostrano ad esempio giochi come Among Us e Candy Crush, oltre ad app estremamente popolari come TikTok, Zoom e Spotify. Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Facebook, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su tre generazioni di visori Oculus tra Quest Rift e Quest 2.