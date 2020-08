Oculus VR diventa Facebook Reality Labs, annunciato il nuovo Facebook Connect

Continua l'operazione di rebranding messa in campo dai vertici di Facebook. La divisone Oculus VR si chiamerà da ora in poi Facebook Reality Labs e l'evento annuale Oculus Connect legato ai famosi visori prenderà il nome di Facebook Connect.

La notizia è stata comunicata direttamente da Andrew Bosworth, responsabile dei nuovi Facebook Reality Labs, dal blog tecnologico dello stesso social network. "Oggi stiamo introducendo un nuovo nome per il team AR/VR di Facebook, Facebook Reality Labs (FRL) per accompagnare il grande lavoro svolto su Facebook mentre stiamo costruendo la prossima piattaforma informatica per aiutare le persone a sentirsi più vicine anche quando sono lontane. Siamo inoltre entusiasti di condividere la data della nostra conferenza annuale, Facebook Connect (ex Oculus Connect), che si terrà virtualmente il 16 settembre, gratis per tutti. In Facebook Connect potrai saperne di più sulla nostra visione dei Facebook Reality Labs e sulle ultime innovazioni del nostro team e della nostra community di sviluppatori".

Il rebranding del marchio Oculus era stato anticipato dalle nuove direttive pubblicate qualche giorno fa che impongono la registrazione obbligatoria tramite Facebook per accedere alla piattaforma per la realtà virtuale. Per saperne di più sui prossimi progetti in cantiere nei nuovi Facebook Reality Labs non rimane che attendere il Facebook Connect previsto per il 16 settembre.