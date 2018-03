Oculus: VR for Good al SXSW 2018, anteprima mondiale per 3 progetti di Creators Lab

Il programma VR for Good è stato istituito daall'inizio del 2016 con l'obiettivo di utilizzare la realtà virtuale (VR) per sensibilizzare l’opinione pubblica e creare un cambiamento positivo nella società.

La VR ha un grande potenziale in questo senso: Oculus supporta artisti e creatori di contenuti per esplorare questioni difficili e spesso controverse, utilizzando la realtà virtuale come mezzo per creare un’esperienza immersiva e empatica rispetto a tematiche di rilevanza sociale.

Una delle iniziative di VR for Good, Creators Lab, ha visto dieci registi affiancarsi a organizzazioni no-profit per sostenere varie cause e raccontare storie toccanti attraverso la realtà virtuale.

Proprio in questi giorni alcuni dei film prodotti da VR for Good saranno trasmessi in anteprima mondiale al South By Southwest (SXSW) Conference & Festivals, l’annuale kermesse che si tiene a Austin (Texas) e unisce musica, cinema, intrattenimento e tecnologia. Qui sotto i tre film di VR for Good presentati all’interno della rassegna Virtual Cinema del SXSW:

The Evolution of Testicles

Ryan Hartsell + Male Cancer Awareness Campaign

Dall'alba dei tempi fino al volo inaugurale di Skyballs (un pallone mongolfiera alto 100 piedi a forma di scroto), questo progetto mostra l’ossessione maschile per i propri “attributi”, per sensibilizzare sul tema del cancro testicolare attraverso risate e ispirazione.

One Eighty

Eren Aksu + Commonwealth Human Rights Initiative

In India, il 67% della popolazione carceraria è costituito da "persone sotto processo" - coloro che non sono stati condannati per alcun reato, ma che vengono imprigionate in attesa di giudizio. Ignari dei loro diritti e spesso inconsapevoli delle accuse contro di loro, molti passano anni dietro le sbarre.

We're Still Here

Jesse Ayala + Pride Foundation

Aiden Crawford, un artista “two spirit” e storico in Boise, Idaho, lotta per preservare e far rivivere il suo patrimonio culturale in una corsa contro il tempo. Il film mira a promuovere ovunque la piena uguaglianza delle persone LGBTQ.