Oculus VR si tinge d'horror con i giochi e le esperienze di Halloween

Halloween è ormai alle porte. Se amate le esperienze a tinte oscure e i videogiochi horror in Realtà Virtuale, allora sarete felici di sapere che negli store di Oculus Quest e Rift ci sono tantissimi titoli che declinano l'horror nelle salse narrative, artistiche e interattive più disparate.

I possessori di Oculus Rift o Quest possono infatti festeggiare Halloween cimentandosi nelle sfide di titoli estremamente immersivi come The Walking Dead Saints & Sinners, l'avventura post-apocalittica ambientata nella dimensione splatter di The Walking Dead.

Sempre all'interno del negozio digitale della piattaforma VR Oculus trovano spazio alcune tra le migliori esperienze dell'orrore e thrilling attualmente disponibili in Realtà Virtuale, come Lies Beneath, Duck Season, Ghost Giant, Waltz of the Wizard e la versione Oculus di Blair Witch.

Le celebrazioni per la festa più paura dell'anno passeranno anche per Oculus TV, dove saranno presenti diversi contenuti spaventosi come The Raven by E. A. Poe, Freddy Krueger, The Monster Challenge e Bendy.

Fino al 31 ottobre, all'interno di Oculus Venues sarà possibile trovare due stanze "Always On" dedicate a Micro Monsters e Haunted Rides, dove ammirare da vicino ragni e insetti raccapriccianti e fare un giro virtuale in 4D attraverso scenari che comprendono una foresta infestata, un cimitero, un manicomio e altri ambientazioni a tema. In calce e in cima alla notizia trovate i video che presentano alcune delle esperienze in Realtà Virtuale da vivere su Oculus Quest e Rift all'insegna dell'horror durante le feste di Halloween.