Oddventure: l'RPG ispirato a Earthbound e Undertale in arrivo nel 2022

Il publisher polacco Pineapple Works e lo sviluppatore Infamous Rabbit hanno confermato lo sviluppo di Oddventure, un nuovo RPG a turni che prende forte ispirazione da classici come Earthbound/Mother e Undertale, dai quali riprende in particolare lo stile e le atmosfere irriverenti.

Gli autori lo descrivono come un "folle JRPG a turni ricco di lore e ambientato in un mondo fiabesco maledetto". Proprio come in Undertale, anche in Oddventure i giocatori avranno la possibilità di poter risparmiare la vita alle creature che affronteranno lungo il cammino, dimostrando loro pietà ed amicizia. Oppure, al contrario, possono distruggerle senza alcun rimorso e andare avanti con la propria missione come se nulla fosse accaduto. Sebbene il titolo sia già stato mostrato l'anno scorso, con tanto di demo disponibile su Steam, gli autori hanno rivelato che dal prossimo 6 maggio partirà una campagna Kickstarter per raccogliere i fondi necessari per perfezionare lo sviluppo del gioco.

Oddventure è attualmente previsto per il 2022 inoltrato sia su PC via Steam che su Nintendo Switch. Nell'attesa potete provare la demo disponibile su Steam e magari rigiocare anche le sue grandi fonti d'ispirazione se ne avete la possibilità. Considerato che forse non vedremo mai una versione occidentale di Mother 3, speriamo che Oddventure possa rivelarsi una valida alternativa.