Oddworld Abe's Oddysee per PC gratis su Steam solo per un periodo limitato

Oddworld Abe's Oddysee per PC è gratis su Steam: per 48 ore, il gioco può essere scaricato a costo zero, una volta aggiunto alla libreria il titolo resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Uscito originariamente nel 1997 e seguito dal sequel Abe's Exoddus (1999), Abe's Oddysee da ufficialmente il via alla saga di Oddworld, ancora oggi molto popolare tra i giocatori, che hanno potuto gustare la versione aggiornata del primo episodio con Oddworld New n' Tasty.

Potete scaricare Oddworld Abe's Oddysee gratis da Steam per le prossime 48 ore, in questo lasso di tempo tutti i titoli della serie vengono proposti con l'80% di sconto, sarà dunque possibile acquistare Oddworld Abe's Exoddus a 59 centesimi, Oddworld Munch's Oddysee a 99 centesimi. Oddworld Stranger's Wrath HD a 1.99 euro e Oddworld New 'n' Tasty a 3.99 euro.